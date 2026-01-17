El incómodo momento que pasó la producción del programa de Mirtha Legrand con Fátima Florez en Mar del Plata

Un clima de total incertidumbre marcó la previa de las grabaciones en la costa. Entre platos listos y cronómetros en marcha, la ausencia de una figura puso todo en riesgo.

La puntualidad de Mirtha Legrand es una regla de oro en la televisión argentina, pero durante la última grabación en Mar del Plata, la Chiqui enfrentó un imprevisto que alteró los ánimos del equipo técnico. Mientras el resto de los comensales aguardaban el inicio del rodaje, la silla destinada a Fátima Florez permanecía vacía, desatando una ola de rumores sobre un posible faltazo de la humorista a uno de los eventos televisivos más esperados del verano.

El conflicto de Fátima Florez con los tiempos de la producción Fátima Flórez.PNG Fátima Flórez llego tarde a la grabación del ciclo de Mirtha Legrand. Créditos: Captura de pantalla /América TV La urgencia del vivo, incluso en programas grabados como el de la diva de los almuerzos (y las cenas), no admite dilaciones, y el malestar en el set de El Trece fue evidente según los reportes surgidos desde el ciclo Intrusos. Ante la demora de la comediante, la producción estableció un ultimátum para evitar que la mesa perdiera su ritmo habitual. En medio de la incertidumbre, Paula Varela señaló: "la están esperando, está la mesa puesta, los platos calientes y, siendo las 3 de la tarde, Fátima Florez aún no llegó". El mensaje fue claro: "En 15 minutos bajan a la mesa, con o sin Fátima".

Afortunadamente, el conflicto no pasó a mayores y la artista logró arribar al set en el último instante del plazo otorgado. Una vez sentada junto a la diva, la tensión se transformó en primicias del espectáculo. Según trascendió, la protagonista de Fátima Universal aprovechó el encuentro para confirmar una visita política de alto impacto en su temporada teatral, comentándole a la conductora “que Javier Milei va a ir a verla al teatro el 27 de enero”.

Los invitados que acompañaron a Mirtha Legrand en su segunda mesaza Mirtha Legrand Mirtha Legrand casi comienza la grabación de su programa sin Fátima. Foto: gentileza prensa El Trece Más allá del incidente inicial, la noche del sábado 17 de enero promete una velada de gran nivel artístico desde la Costa Galana. Bajo la premisa de que "La Feliz está más contenta que nunca y La Chiqui también", el programa contará con una mezcla equilibrada entre teatro clásico y propuestas de vanguardia. La mesa se completó con la presencia de Ana María Picchio, Marcelo Polino, Damián De Santo y Julieta Ortega, configurando un panel diverso para analizar la temporada marplatense.