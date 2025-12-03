Mario Pergolini le dio un sorpresivo consejo a Fátima Flórez tras separarse de Javier Milei
La expareja del mandatario visitó al conductor de El Trece en Otro Día Perdido, quien le dio una fuerte recomendación.
Mario Pergolini realizó un espectacular programa y contó con la presencia de Fátima Flórez, artista de enorme trayectoria y expareja del presidente Javier Milei. Durante la noche repasaron su carrera y también hablaron de la relación que mantuvo con el mandatario.
Mario le dio un consejo a Fátima Flórez que tiene que ver con las fotos que tiene publicadas con Javier Milei en sus redes sociales: "¡Tenés que borrar fotos!". Fátima le preguntó sorprendida por qué debía hacerlo y él dejó en claro que "porque tenés fotos de todo el mundo, tenés que borrarlas... Tu primera pareja está y la de los piecitos con Javo borrala".
Te Podría Interesar
El consejo que Mario Pergolini le dio a Fátima Flórez
Rápidamente se corrigió y le comentó a la artista que "esa no porque es un éxito". Esto hizo estallar a Fátima, quien no pudo aguantar la risa y, posteriormente a esta situación, se pusieron serios y hablaron de lo que significó Javier Milei en su vida.
El conductor de El Trece le consultó cómo fue vivir el día a día sabiendo que se encontraba en un romance con un presidente y ella fue totalmente sincera: "Yo venía de estar solamente en una relación de muchos años y con un perfil re bajo. De mi vida privada nunca se habló, muy poco, y de pronto estar en semejante situación. Pero yo repito que, para mí, yo lo viví con mucha naturalidad. Yo veía que en el afuera pasaba de todo, pero nosotros teníamos una relación súper normal".