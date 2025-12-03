Fátima Flórez le tiró un picante dardo a Mario Pergolini y la reacción del conductor sorprendió

La artista fue invitada a Otro Día Perdido y por supuesto que hablaron de todo con el periodista.

Mario Pergolini recibió en Otro Día Perdido a Fátima Florez, quien está teniendo un gran éxito con su espectáculo. La artista e imitadora se sentó junto al conductor para hablar de todo y se vivió un momento muy entretenido en El Trece debido a su presencia.

En un momento de la noche, Mario expresó: "¿El clic lo sentís cuando hacés televisión y cuando estabas con Fredy? "VideoMatch creo que te da un espaldarazo tremendo", preguntó el conductor y, por supuesto, que Fátima Flórez decidió tirarle un fuerte palito al conductor.

"A tu pesar... "No, mentira", comentó y el estudio estalló de risa. En ese instante, Pergolini sorprendió con su reacción, ya que, fiel a su estilo, no se quedó callado: "¿Quién está al aire? ¿Quién está?". Luego de esto, pidió disculpas y le envió un saludo a Marcelo Tinelli, quien no está pasando por un buen momento profesional y personal.

Para salir de este momento, Fátima decidió imitar a Susana Giménez y la rompió: "Te voy a decir algo, sos terrible". Tanto Mario como Layla Roth quedaron fascinados con la imitación y la llenaron de elogios.