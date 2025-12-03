¡Ovacionada! El emotivo momento que vivió Mirtha Legrand en los Personajes del Año de Revista Gente

La diva de El Trece estuvo presente y se vivió una situación muy especial cuando llegó con un hermoso vestido.

La Chiqui recibió el afecto de los famosos. Foto: captura de video/ El Trece.

El mundo del espectáculo vivió un gran evento como lo es la clásica foto de los Personajes del Año que organiza la Revista Gente. Diferentes figuras de la farándula formaron parte y, por supuesto, Mirtha Legrand no faltó a la gala que se llevó a cabo en el Faena Art Center.

Desde las 20:00 horas, los famosos comenzaron a ingresar al lugar con espectaculares looks y quien conquistó a todos fue la diva de El Trece. A sus 98 años y acompañada, Mirtha llegó y rápidamente las figuras se pusieron de pie y comenzaron a ovacionar a la icónica conductora que conquistó a todos los televidentes.

"Está entrando Mirtha Legrand, les voy a pedir un aplauso muy grande. Mirtha Legrand, número uno de la televisión argentina y un ícono viviente", expresaron e inmediatamente todos se pusieron de pie para recibir a la estrella de El Trece.

La hermosa ovación que recibió Mirtha Legrand en los Personajes del Año de Revista Gente ¡Ovación de pie! El emotivo momento que vivió Mirtha Legrand en los Personajes del Año de Revista Gente La Chiqui se encontraba sentada junto a Wanda Nara, quien está teniendo un gran éxito con MasterChef Celebrity, y junto a Leandro Paredes, futbolista que regresó a Boca Juniors luego de estar once años jugando en Europa.