Una de las invitadas de Mirtha Legrand rompió en llanto y reveló el preocupante motivo de su angustia

En el programa de la diva de El Trece, una de las comensales contó el drama que está viviendo y no pudo evitar emocionarse.

Mirtha Legrand realizó un gran programa el sábado 29 de noviembre y quienes estuvieron acompañando a la conductora fueron Abel Pintos, Agustina Cherri, Gastón Recondo y la actriz Adriana Salguiero. En medio de la conversación, una de sus invitadas no pudo contener la emoción y rompió en llanto.

Se trata nada más ni nada menos que de Adriana Salgueiro, quien tiempo atrás confirmó que sufrió amenazas de muerte, y la diva de El Trece decidió preguntarle sobre esta situación. Ante esto, no pudo aguantar la emoción y relató el sufrimiento que está pasando.

"Yo estaba haciendo un vivo en una de mis redes sociales y me empezaron a poner 'cuidate Adrianita, cerrá bien la puerta de tu casa, algo muy malo puede pasarte'", comenzó contando. Luego, agregó que lo que la aterrorizó fue que pusieron la dirección exacta de una vivienda donde ella afortunadamente ya no vivía.

Luego, decidió mostrar a la cámara el botón antipánico: "Esto ya no es un chiste, me están avisando seriamente y por eso estoy con mi botón antipánico. Se prende como un celular y tiene para chatear con la policía y también para pedir auxilio si es necesario que vengan rápido".