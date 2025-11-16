Adriana Salgueiro denunció amenazas de muerte y estos fueron los mensajes que recibió: "Te conviene..."

Adriana Salgueiro solicitó un botón antipánico después de que un usuario anónimo la intimidara durante una transmisión en vivo desde su domicilio. Su abogado ya pidió a la división de delitos tecnológicos que rastree el IP del agresor. Los mensajes aterraron a la actriz, quien expuso la situación.

La presentadora denunció haber recibido graves amenazas de muerte mientras realizaba la transmisión en vivo de su programa "Espléndidos" (Radio Colonia) a través de la plataforma TikTok. El hecho, que ya está en manos de la Justicia, generó gran preocupación en la artista, dado que el agresor demostró conocer su domicilio particular.

El incidente ocurrió mientras Salgueiro transmitía el ciclo desde su casa, y no desde el estudio de la radio. Según relató la propia conductora, ella no suele leer los comentarios en vivo, sino que lo hace su marido y productor, Alejandro. Fue él quien detectó los mensajes intimidantes:

"Empiezan a aparecer mensajes como ‘cerrá la puerta con llave, te conviene’ , ‘mirá que algo te puede pasar’ , y ‘cuidate’ ", precisó Salgueiro en diálogo con El run run del espectáculo (Crónica HD).

Lo que inicialmente parecía un intento por llamar la atención escaló rápidamente a una amenaza concreta, generando terror en la familia. "Yo pensaba que solamente era alguien que quería llamar la atención, pero pusieron la dirección exacta de mi casa ", sostuvo la artista, visiblemente alarmada.

Salgueiro remarcó que sospecha que el agresor podría ser alguien que reside cerca de su domicilio y que, por lo tanto, "pueda prever sus movimientos". La conductora hizo un fuerte descargo pidiendo acciones contra este tipo de ataques. "Hay que terminar con la impunidad que tienen esa gente que se esconde en el anonimato de una red social", exigió. "Lo que más me asusta y me molesta es el anonimato de esta gente".

Acciones legales en curso

Tras la denuncia, el abogado de Adriana Salgueiro, Pablo Gómez de Olivera, inició las acciones pertinentes. El letrado confirmó que ya solicitó a la División de delitos tecnológicos de la Policía Federal Argentina que trabaje para detectar la dirección IP de la usuaria que profirió las amenazas, con el fin de lograr su identificación.

Asimismo, el abogado informó que ya se realizó el "pedido pertinente para que la Justicia le otorgue un botón antipánico" a la actriz para resguardar su seguridad y la de su familia.