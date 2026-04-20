En medio de la conmoción: revelaron la causa de muerte de Luis Brandoni

El querido actor se encontraba internado luego de un accidente doméstico y su salud se deterioró en las últimas horas.

Luis Brandoni fue uno de los actores más queridos y, a lo largo de su carrera, realizó personajes que quedarán para siempre en el recuerdo de los fanáticos. En la madrugada de este lunes lamentablemente anunciaron su fallecimiento.

"Ante el fallecimiento del actor y exdirigente sindical, Luis Brandoni, acompañamos con respeto a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor. Su sólida labor interpretativa a lo largo de más de seis décadas en cine, teatro y televisión lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional", expresó la Asociación Argentina de Actores en el comunicado.

Según la información que salió a la luz, la causa de muerte fue el hematoma subdural que se produjo en su cabeza luego del fuerte golpe tras la caída en su casa. Los médicos habían decidido pasarlo a terapia intensiva y lamentablemente no pudo recuperarse.

Enorme dolor por la muerte de Luis Brandoni Luis Brandoni Luis Brandoni en Parque Lezama, la última película que realizó antes de la muerte. Netflix

Un hematoma subdural es una acumulación de sangre que se produce entre el cerebro y la cubierta exterior. Si bien el actor fue internado de inmediato, no logró salir adelante y hoy lamentablemente Argentina llora a uno de los actores que marcó generaciones.