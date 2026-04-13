En medio del dolor: revelan la causa de muerte de Felipe Staiti

El guitarrista de Los Enanitos Verdes falleció a los 64 años. Se encontraba internado en el Hospital Italiano.

Felipe Staiti, ícono de Los Enanitos Verdes y una leyenda de la música mendocina, falleció a los 64 años tras estar internado en el Hospital Italiano. La confirmación de la noticia impactó a los fanáticos y su partida deja un enorme vacío en el ambiente artístico.

Diego Gareca, subsecretario de Cultura de la provincia, se expresó en redes sociales y lo despidió con mucho dolor: "Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables".

En el año 2024, el guitarrista y vocalista de la banda mendocina estuvo internado tras padecer una infección por una bacteria y también una severa deshidratación. En esa ocasión permaneció cuatro semanas en el Hospital Italiano.

Tristeza por la muerte de Felipe Staiti, miembro de Los Enanitos Verdes felioe staiti El músico se encontraba internado en el Hospital Italiano. Archivo MDZ Según información del entorno de Staiti a la que accedió MDZ, el músico llegó de la última gira con mucha fiebre y se encontraba en terapia intensiva del Hospital Italiano.