Mirtha Legrand acorraló a Abel Pintos con una contundente pregunta

La conductora fue al hueso y le hizo una consulta que sorprendió al cantante.

Mirtha Legrand se encuentra finalizando el 2025 de la mejor manera con su programa en El Trece. En medio de todo esto, La Chiqui tuvo un gran programa el sábado 29 de noviembre con invitados de lujo, como fue la presencia de Abel Pintos, un artista que sin lugar a dudas llena cada show que realiza.

En un momento de la noche y fiel a su estilo, Mirtha Legrand hizo su clásica pregunta al hueso. La víctima en esta ocasión fue el cantante, quien se mostró sorprendido por la consulta que le realizó la diva.

La conductora le comenzó a preguntar por su carrera profesional y, en un momento de la charla, Mirtha fue contundente con su pregunta: "¿Ganas muy bien, Abel?". Al escuchar la consulta, el artista no dudó en responderle.

"Sí, vivo bien e invierto mucho. Me diversifico mucho", expresó Abel Pintos respecto a su economía. Luego de esto, la conductora le consultó sobre su familia y allí dejó en claro que "mi familia está feliz y me siguen apoyando como el primer día".