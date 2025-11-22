El regreso triunfal de Escenas de la Vida Conyugal emocionó al Teatro Coliseo

Ricardo Darín y Andrea Pietra volvieron con funciones agotadas, ovación de pie y la presencia de Mirtha Legrand en un reencuentro teatral esperado por miles.

Se vivió uno de los eventos teatrales más esperados del año: el regreso de Escenas de la Vida Conyugal al escenario porteño, protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra y dirigida por la reconocida Norma Aleandro. Con localidades agotadas y un Teatro Coliseo repleto, los intérpretes fueron recibidos con una ovación de pie que marcó el clima de celebración de esta vuelta.

La función contó además con la presencia destacada de Mirtha Legrand y de las familias de los artistas, que acompañaron este esperado reencuentro con el público porteño después de años en el exterior.

Un regreso pedido por el público El retorno de esta producción a la Argentina no ocurrió por azar. Durante los últimos años, miles de espectadores solicitaron

ESCENAS2 La función contó además con la presencia destacada de Mirtha Legrand. Gentileza. en redes sociales y distintos espacios que la obra “volviera a casa”. Tras siete años de ausencia y una exitosa gira internacional por España, Perú, Uruguay y Chile, la pieza volvió finalmente a presentarse en Buenos Aires para alegría de su público más fiel.

Darín y Pietra llegaron recién de su última gira por España, donde ofrecieron funciones con entradas agotadas en la Gran Vía madrileña y en ciudades como Valencia, Avilés, Murcia y A Coruña. Ese recorrido reafirmó el fenómeno que la obra construyó en cada escenario que visitó.