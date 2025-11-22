Pimpinela anunció su gira 2026 en Argentina: fechas, ciudades y detalles del show que recorrió el mundo

Este 2025, y tras más de 40 años de trayectoria, Pimpinela confirmó su vigencia agotando funciones en Estados Unidos, España, México y otros países América Latina, en el marco de su gira internacional Noticias del Amor . Pero faltó un país clave en ese tour, nada más ni nada menos que su casa madre, la Argentina . No obstante, el dúo conformado por Lucía y Joaquín Galán no quiso cerrar el año sin hacer un anuncio especial: la llegada de su espectáculo a los escenarios del país en 2026.

En 2026, Pimpinela recorrerá la Argentina llevando su espectáculo Noticias del Amor a la mayoría de las provincias. Por el momento, se dieron a conocer dos fechas y puntos clave: el inicio y el final de la gira en el país. De acuerdo con lo informado por el dúo que se conformó en 1981, su gira argentina comenzará el 10 de enero en el Polideportivo de MardelPlata y culminará el 18 de octubre de 2026 en el Movistar Arena de la Ciudad de BuenosAires.

Además de las fechas anunciadas en Mar del Plata y Buenos Aires, el tour incluirá funciones en Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, Neuquén, Salta y Tucumán, con días y lugares que serán comunicados más adelante. Según indicaron los artistas, el tramo nacional del tour comenzará formalmente en abril, luego de la apertura en la costa atlántica.

Pimpinela se presentará en el Movistar Arena el 18 de octubre de 2026, en el marco de su gira Noticias del Amor.

Las entradas para el recital de cierre estarán disponibles a partir del 25 de noviembre a las 16 horas a través del sitio web oficial del Movistar Arena. En tanto, las entradas para el show de Mar del Plata se habilitarán próximamente mediante la plataforma TuEntrada.com.

El espectáculo Noticias del Amor propone una experiencia distinta dentro del repertorio escénico del dúo. El show está concebido como una fusión entre un concierto, en el que repasan todos sus hits, y una puesta teatral, en el que los hermanos Galán asumen el rol de presentadores de noticias que abordan con tono humorístico los conflictos amorosos a través de las décadas.

Pimpinela, gira Noticias del Amor, Lucía Galán y Joaquín Galán La primera fecha del tour nacional Noticias del Amor será el 10 de enero en el Polideportivo Mar del Plata. Gentileza

“Es una especie de comedia; mezclamos la música con la emoción y hacemos canciones representativas de cada década”. Aseguró Lucía, en la conferencia de prensa en la que anunciaron la llegada del espectáculo a la Argentina. Por su parte, Joaquín añadió que también incluirán popurrís de canciones italianas.

Los Pimpinela más allá del escenario: terapia y conexión

Durante el encuentro con la prensa, los artistas hablaron también de su presente profesional y su dinámica personal como hermanos, dando paso a una charla íntima con los periodistas presentes.

El hecho de ser hermanos y de compartir un proyecto musical por más de 4 décadas, conlleva a que haya diferencias, por más mínimas que sean, así como momentos de contención y conexión. Al ser consultados sobre lo que les molestaba del uno y del otro, Lucía contó que su hermano solía ser impuntual, lo que generaba dificultades en los inicios de cada jornada de trabajo. Joaquín, por su parte, destacó la relación sólida entre ellos y la capacidad de superar diferencias. “Comparado con cómo se llevan otros hermanos, nosotros somos realmente maravillosos”, declaró.

Pimpinela, gira Noticias del Amor, Lucía Galán y Joaquín Galán La gira "Noticias del Amor" de Pimpinela comenzó el 9 de febrero de 2025 en Puerto Rico. Gentileza

“Valoro mucho el rendimiento de ella en concierto, la magia para subir al escenario y conectar con la gente”, agregó Joaquín, respecto a lo que valora de trabajar junto a su hermana.

Sin embargo, no todo siempre es positivo y, por momentos, los hermanos necesitaron hacer terapia para poder seguir estando unidos arriba del escenario. En ese sentido, revelaron que, tras la recomendación de unos colegas, comenzaron a hacer terapia, nada más ni nada menos, que con el psicólogo de Les Luthiers.

Por qué siguen eligiendo cantar juntos sobre el escenario

Tras el anuncio de la gira, Joaquín reflexionó sobre la permanencia del dúo a través de los años. “Cantar solos no tendría sentido porque sentimos que, juntos, somos un dúo distinto”, aseguró el cantante en diálogo con MDZ. Asimismo, agregó que su madre los veía cantar juntos de chicos y fue ella la que les sugirió la idea de empezar a hacerlo profesionalmente. Así lo hicieron y no pararon más.