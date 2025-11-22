3 de cada 10 jóvenes no estudian ni trabajan: el plan para capacitarse de manera gratuita

En Argentina, un 30% de los jóvenes entre 18 y 24 años no estudia ni trabaja, una problemática latinoamericana que preocupa a nivel local. Al respecto, Guillermo Suárez, vicepresidente de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral, dio detalles en una entrevista con MDZ Radio .

Frente a este escenario, la Cámara que representa impulsa un programa federal de capacitación “100% virtual” y “absolutamente gratuito”. “Este programa es 100% virtual, es absolutamente gratuito y forma parte de nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible de ONU para poder disminuir las tasas de jóvenes que están fuera del mundo del trabajo o fuera de la educación”, explicó Suárez .

El programa, que tiene “tres ediciones en el año” y está dirigido especialmente a jóvenes de entre 18 y 30 años, busca articular con los municipios para lograr un mayor alcance. “La alianza con los municipios nos permite canalizar con mayor efectividad el arribo con los jóvenes y lograr una articulación público-privada”, detalló el directivo, destacando la capilaridad territorial que les brindan sus casi 1.400 entidades socias en todo el país.

La iniciativa se estructura en tres ejes formativos clave, diseñados a partir del análisis de tendencias y la demanda del sector productivo. “En primer lugar, formación en habilidades blandas. Habilidades blandas que les permitan, por ejemplo, al joven pensar fuera de la caja, lograr un pensamiento creativo y un pensamiento crítico”, señaló Suárez .

El segundo eje está orientado a que “el joven pueda orientarse hacia el mundo laboral o hacia el mundo educativo, así como canalizar mi vocación”. El tercer pilar consiste en “habilidades digitales, vamos a ayudar a los jóvenes a trabajar habilidades digitales para que de esa manera puedan apropiarse de todas las nuevas disciplinas que están apareciendo y aparecerán en el mundo del empleo”.

Suárez hizo hincapié en la necesidad de comprender las causas detrás de las cifras y evitar estigmatizar a los jóvenes. “Estos jóvenes no es que no estudian y trabajan porque no quieran, sino que no han recibido las herramientas necesarias para poder insertarse laboralmente o continuar estudiando, y además no han adquirido herramientas para superar instancias de frustración”, argumentó.

El modelo a seguir, según explicó, se observa en países desarrollados que “lograron bajar estas tasas significativamente” articulando “a los chicos desde un segundo o tercer año de la secundaria, con el sistema educativo superior y con el mundo laboral”. Este abordaje, afirmó, promueve que el joven “decida terminar la secundaria porque encuentra un motivo posterior” y fortalece su autoestima para dar el próximo paso.

Los jóvenes interesados en participar pueden inscribirse directamente a través del sitio web de la institución. “Los jóvenes se inscriben a través de nuestro sitio web, se pueden inscribir jóvenes de todo el país, no hace falta que sea a través de un municipio”, aclaró Suárez, cerrando una propuesta que busca ser una herramienta concreta para la inclusión educativa y laboral.