Salarios: cuáles son los tres sectores que todavía corren de atrás a la inflación

En octubre los salarios registrados acumularon un avance de 35,9% en relación al mismo mes de 2024, lo que supone un incremento de más de tres puntos por sobre la variación de precios al consumidor, que en los últimos doce meses tuvo una suba de 31,3%.

El dato surge de cotejar el sueldo promedio pagado a través de transferencia bancaria en el conjunto de la economía, que en el décimo mes de 2024 marcó $1.092.119, mientras que en octubre de este año quedó en $1.483.740, lo que da un avance de 35,9%, según informó Interbanking .

En octubre se procesaron 2.339.709 transferencias sueldos a través de Interbanking , por un monto total de 3,5 billones de pesos.

El informe se basa en un análisis de las transferencias de sueldos procesadas a través de Interbanking , lo que refleja la variación de salarios en el sector formal de la economía, aunque no captura los ingresos de quienes trabajan en forma no registrada.

"El estudio abarca el comportamiento del monto promedio por actividad, provincia y a nivel nacional, comparando los resultados de octubre de 2025 con los del mismo período de 2024", señalaron desde la empresa.

A nivel metodológico el informe Transferencias de Sueldos en la Argentina divide el importe el total transferido por el concepto de Sueldos, dividido la cantidad de transferencias del mismo concepto, señala el documento.

Salarios vs inflación

"Analizando esta transferencia sueldo promedio contra el monto de Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) se puede observar una correlación significativa histórica entre ambos datos", remarca.

En el desagregado por rubros, claramente, hay ganadores y perdedores. Entre los primeros, hay sobresale un dato llamativo y es que los sueldos en la construcción, una actividad que viene sufriendo hace casi dos años por el freno de la obra pública nacional, subieron 49,9%, aunque la suba se da desde un punto bajo. Entre octubre de 2024 y el mismo mes de este año el salario promedio en la actividad subió de $700.171 a $1.049.699, siendo el rubro con el promedio salarial más bajo.

También subieron por encima de la inflación del mismo período con un incremento de 58,6% en Minas y Canteras y un sueldo promedio de $4.715.251, mientras que el salario en el comercio aumentó 42% en un año y en 37,1% en la intermediación financiera.

Rubros en caída

En contraste, el sueldo promedio en el sector Transporte aumentó 20,3%, mientras que el salario en la Industria manufacturera creció 30,5% e Informaciones y Comunicaciones el avance salarial fue de 31,6%, en línea con la suba de la inflación.

Aquí el dato notorio es que hay una gran dispersión de salarios dependiendo del medio, con un promedio de ingresos de $1.958.120, un nivel salarial que está muy lejos de lo que perciben numerosos trabajadores del sector, en algunos casos con ingresos de $700.000 u $800.000 y pluriempleo, compensado con segmentos del nicho que tienen sueldos que superan holgadamente el promedio.