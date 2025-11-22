Ethereum cerró su evento Devconnect Argentina: innovación, comunidad y un giro hacia India 2026

Cerró en Buenos Aires Devconnect Argentina, la edición 2025 del encuentro internacional vinculado a Ethereum, la segunda criptomoneda más importante por capitalización de mercado, dirigido a desarrolladores, investigadores, miembros de la comunidad y constructores del ecosistema.

A diferencia de los eventos cripto habituales, la mayor parte del contenido y los ámbitos de Devcon surge de iniciativas impulsadas por participantes, lo que refleja el espíritu horizontal de Ethereum y su énfasis en el trabajo conjunto, principios defendidos por su creador, Vitalik Buterin, figura clave en el desarrollo de las finanzas descentralizadas (DeFi) y de múltiples aplicaciones basadas en blockchain. Al igual que ocurre con la mayoría de los activos digitales, Ether —el token nativo de la red— atraviesa una racha negativa: durante la última semana su precio cayó cerca de un 14%, ubicándose alrededor de USD 2.750 por unidad, con una valuación total cercana a los USD 332.000 millones.

Ethereum comunicó el próximo país para su evento anual En el cierre de la edición argentina, la Ethereum Foundation anunció que Devcon 8, la próxima conferencia global de la comunidad y desarrolladores se realizará en Mumbai, India, durante el último trimestre de 2026.

El país asiático, el más habitado del planeta, reúne a más de 17 millones de desarrolladores en GitHub y desde 2023 se posiciona como la principal fuente de nuevos talentos vinculados al mundo cripto, con una gran parte de ellos trabajando sobre Ethereum y sus soluciones de escalado. Asimismo, encabeza la adopción mundial de activos digitales por segundo año seguido y registra un marcado incremento de iniciativas relacionadas con Ethereum en universidades, encuentros comunitarios, hackathons y agrupaciones locales.

“India tiene uno de los mayores pools de talento técnico del mundo, y sus comunidades de Ethereum han crecido rápidamente en los últimos años”, dijo Nathan Sexer, Líder del Equipo de Devcon. “Realizar Devcon 8 en Mumbai fortalece este impulso y reduce las barreras para que nuevos builders en la región se conecten con colaboradores de todo el mundo”, explicó.