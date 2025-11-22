Mirtha Legrand aspira a encender el rating con un periodista que es clave en una escandalosa causa judicial

Tras lograr la semana pasada una notable performance en las mediciones con Fabiola Yañez como invitada, este sábado la legendaria conductora apuesta por un invitado que está en el centro de la atención.

Mirtha Legrand promete este sábado a las 21:30 una cena televisiva de lo más ecléctica, con un seleccionado de figuras en el que se destaca un periodista que es clave en la investigación de una causa que nuevamente está en el centro de la atención nacional. La legendaria conductora buscará replicar el notable resultado de rating que logró la semana pasada, cuando entre sus comensales tuvo a la ex primera dama Fabiola Yañez ratificando sus denuncias contra el expresidente Alberto Fernández.

En esta nueva mesa de la diva, el toque de color y distención estará aportado por la modelo Vicky Xipolitakis, quien en anteriores visitas al programa de Mirtha Legrand ha disparado más de un comentario desopilante. A su vez, del ámbito de la pantalla chica también resultará rendidora la presencia de Alejandra Maglietti, icónica panelista de Bendita (El Nueve) que recientemente fue madre, y el viernes pasado quedó sumida en la angustia luego de que la fábrica de su pareja, el empresario Juan Manuel Lago, quedara arrasada por las llamas en el incendio desatado en Ezeiza, en el polo industrial de la zona de Carlos Spegazzini.

Por otro lado, el componente artístico de la nueva emisión del ciclo de Legrand estará dado por la presencia del escritor Federico Andahazi, quien viene de presentar su más reciente novela, Mares de furia.

Pero sin dudas, quien capitalizará el mayor atractivo en términos de rating será el periodista Diego Cabot, figura central en la investigación de la Causa Cuadernos, que tiene a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como acusada de ser jefa de una asociación ilícita en uno de los casos de corrupción más resonantes de las últimas décadas a nivel nacional.

El invitado con el que Mirtha Legrand va por el rating de este sábado Mirtha Legrand Mirtha Legrand apuesta por el rating con un importante periodista como invitado. Captura de video El Trece Además, también hay incertudumbre por saber si Mirtha Legrand se referirá al aire a la puesta en marcha del juicio que le cruzó su exchofer, quien reclama una suma cercana a los 160 millones de pesos por una serie de irregularidades en su resarcimiento durante los casi treinta años en los que trabajó para la diva.