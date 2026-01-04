Mirtha Legrand fue a ver a Fátima Flórez en Mar del Plata y una foto se volvió viral

La diva comenzó a visitar diferentes obras y la expareja de Javier Milei tuvo el placer de recibirla en el teatro.

Mirtha Legrand se encuentra en Mar del Plata en vísperas de lo que será el arranque de la nueva temporada. Como es un clásico antes de esto, la conductora de El Trece va a disfrutar de diferentes obras de teatro y el sábado fue a ver a Fátima Flórez y a Marcelo Polino.

La expareja de Javier Milei se encuentra haciendo temporada con Fátima Universal. En la previa a la función, desde la producción anunciaron la visita de la diva a través de las redes sociales.

A Mirtha se la puede notar muy feliz de estar nuevamente en Mar del Plata y a sus 98 años realiza sus clásicos recorridos por diferentes obras. En la previa a la función se la pudo ver sonriente y una foto se volvió viral, ya que la conductora probó los famosos pochoclos.

Mirtha Legrand visitó a Fátima Flórez en Mar del Plata y una foto se volvió viral Mirtha Legrand (1) Mirtha Legrand comiendo pochoclos, la imagen viral de la noche. Foto: RS Fotos Marcelo Polino se mostró contento por la visita de la leyenda de la televisión: "Bienvenida Mirtha Legrand, gracias por elegirnos", expresó junto al video donde la reciben a La Chiqui, quien lució un espectacular vestido blanco.