Los momentos más "morbosos" que dio Mirtha Legrand este año en televisión

La diva acorraló a varios de sus comensales durante este 2025 en su programa, pero sin dudas hubo una invitada que lideró el ranking de momentos incómodos.

La incansable Mirtha Legrand protagonizó un año muy movido en su programa de televisión, desplegando su consabido arsenal de dardos y preguntas incómodas. Para documentar los incisivos momentos de La Chiqui en 2025, Bendita (El Nueve) compartió un compacto con los instantes más tensos que protagonizaron figuras de distintos ámbitos, a quienes la conductora puso sistemáticamente contra las cuerdas.

Entre los invitados que pasaron un mal trago con las consultas de Legrand, se destacó un abatido Arturo Puig, meses después de la pérdida del gran amor de su vida, la actriz Selva Alemán. Más allá de interrogar al artista sobre cómo se siente, insistiendo en lo compañeros que eran con su pareja, la anfitriona de La noche de Mirtha (eltrece) fue por más y le planteó al actor: "Cuando se sintió mal Selva, la primera vez, ¿la atendieron bien?". A lo que el protagonista de la icónica tira ¡Grande, pa! respondió con desconsuelo: "No sabría decirte".

En otro pasaje del compilado de Bendita, que tuvo como zócalo la leyenda "¡Mirtha, más morbosa que nunca!", la víctima fue Ramiro Marra, tras su expulsión de La Libertad Avanza a través de un escandaloso comunicado del partido. "¿Qué hiciste para que te volaran?", le preguntó sin filtro la diva al legislador porteño, para acto seguido ir a fondo al sugerir que Karina Milei fue quien dio la orden de echar al funcionario.

Mirtha Legrand y otro año con sus comensales contra las cuerdas en televisión Los momentos más picantes de Mirtha Legrand en 2025 Gran conocedora de los resortes de la polémica en televisión, Legrand acorraló en distintas emisiones a Eugenia Tobal y Lucía Galán, por situaciones del pasado sentimental de ambas. En el caso de la actriz, la conductora trajo a colación el sufrimiento en su separación. Mientras que en el ida y vuelta con la integrante de Pimpinela, Mirtha quiso saber si Diego Maradona se enamoró de ella. "Yo sé que cuando él murió, alguien te pidió que no fueras el velatorio", deslizó entre sus comentarios punzantes la estrella de eltrece.

Otros que atravesaron más de una estocada en la mesa de Mirtha Legrand fueron el actual ministro del Interior Diego Santilli y la actriz Iliana Calabró. El primero soportó los dardos de la diva sobre las sistemáticas chicanas de la expareja del funcionario, la periodista Nancy Pazos. En tanto que la artista fue interpelada por la anfitriona sobre su exmarido, el detenido financista Fabián Rossi. "Algunos han acusado que vos sabías los entretelones de la ocupación de tu exmarido", arremetió sin rodeos la punzante comunicadora.