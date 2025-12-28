El dudoso gesto de Mario Pergolini para compensar a un invitado que le cruzó un justo y contudente reclamo

Tras el testimonio de un conocido actor que confesó que se sintió usado y engañado por la producción de Otro día perdido, el conductor y su equipo ensayaron una suerte de resarcimiento.

Sin dudas, Mario Pergolini marcó uno de los hitos en la televisión abierta de este 2025 que culmina, al regresar a la pantalla chica tras 15 años de ausencia con Otro día perdido (eltrece), el late night show que marcó agenda en los medios. Más allá de los buenos resultados en el rating y de los elogios de la prensa, uno de los invitados del programa formuló un justo y contundente reclamo contra la producción, y el conductor encontró la manera de hacer una suerte de compensación una vez terminada la temporada en la que el ciclo salió al aire.

Hace un par de semanas, Christian Sancho reveló en una entrevista en Ya fue todo (Jotax Digital) que antes del debut de Otro día perdido, uno de los productores de Pergolini lo convocó junto a Celeste Muriega para grabar un episodio del envío. Según detalló el artista, les dijeron que la nota en cuestión sería emitida el 14 de agosto, pero eso nunca sucedió ya que la experiencia fue un ensayo del que nunca fue anoticiado.

Según afirmó Sancho, en ningún momento le informaron de que la invitación en dupla con su pareja era parte de una prueba piloto del programa. De hecho, el actor contó que fue Muriega quien sobre el final se dio cuenta de que los usaron de "conejillo de Indias" como precalentamiento para los engranajes del ciclo de Mario Pergolini.

Mario Pergolini y su parcial devolución de favores para Christian Sancho Mario Pergolini y su resarcimiento a Christian Sancho "Nunca me habían mentido de esta manera. Me sentí en un lugar, te soy honesto, muy estúpido de parte mía, de confiar. Y yo soy una persona que sigo confiando en la gente, y confío en la palabra, y confío en lo que me decís”, se sinceró Christian Sancho sobre lo que consideró un "destrato" del equipo de Otro día perdido. Además, lo que más le dolió al artista fue que meses después, cuando le pasó el contacto de la producción a la encargada de prensa de un par de obras en las que trabajó durante este año, para que lo convocaran para una entrevista que le serviría para promocionar los espectáculos en cuestión; no hubo ningún tipo de respuesta por parte de quienes veladamente lo utilizaron para un ensayo televisivo.

Tras el pertinente pase de factura, y con Mario Pergolini ya fuera del aire desde el viernes 19 de diciembre, eltrece comenzó a emitir resúmenes de lo mejor de Otro día perdido, incluyendo momentos inéditos y algunas perlitas del detrás de escena. En este contexto, el lunes pasado finalmente salió al aire la nota a Sancho y Muriega.