Mario Pergolini se despidió de su programa con un palito para eltrece: qué dijo sobre si volverá en 2026

El conductor concluyó su temporada al frente de Otro día perdido, y más allá de expresar su alegría por la repercusión obtenida, fue ambiguo a la hora de garantizar su regreso para el año próximo.

Este viernes, Mario Pergolini se despidió de su programa Otro día perdido (eltrece), la propuesta que marcó el regreso del conductor a la televisión tras un paréntesis de 15 años de ausencia. Más allá de la buena repercusión de rating que logró el late night show y de las buenas críticas que cosechó, el anfitrión fue ambiguo a la hora de garantizar su retorno a la pantalla chica en 2026.

En los primeros minutos de la última emisión del ciclo, Pergolini deslizó en modo de filosa chicana para eltrece: "Lo que no logré es renovar. Durísimo". Allí, junto a sus compañeros, el ex CQC deslizó los nombres de las estrellas de la señal que ya tienen garantizada su continuidad para el año próximo, pero su nombre no aparece en esa lista.

"La última que yo estuve en este canal, me sacaron el cartel que tenían en la calle, para que me diera cuenta que me iba, me sacaron el cartel directamente. Primero lo apagaron, y después en ese mismo cartel pusieron todo lo que había que poner", disparó picante Mario Pergolini en relación hace su paso previo por eltrece hace una década y media.

Mario Pergolini y un filoso pase de factura para eltrece Mario Pergolini y un palito para eltrece En tanto que sobre el final del programa, Pergolini compartió un momento de diálogo con sus compañeros de Otro día perdido, Agustín "Rada" Aristarán y Laila Roth, y allí sumó otras palabras respecto a una posible vuelta del programa en la temporada próxima.

El conductor se mostró conforme con el resultado de un ciclo que en un comienzo estaba previsto para una duración de tres meses. "La verdad que contentos, le queremos agradecer al canal, a toda la gente que nos ha acompañado, incluso a los que nos criticaron al principio, indudablemente confundidos. Pero la verdad que después la gente que nos criticó al comienzo, y creo que tenían razón, se fueron dando vuelta, empezamos a tener buenos comentarios", comentó Mario Pergolini.