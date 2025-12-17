Una figura de la farándula destrozó a la producción del programa de Mario Pergolini: "Recuerdo de mie..."

Otro Día Perdido está siendo, sin lugar a dudas, el gran éxito de las noches de El Trece. El programa marcó la vuelta de Mario Pergolini después de 15 años fuera de la televisión y por allí pasaron grandes figuras, pero en las últimas horas un personaje conocido de la farándula arremetió contra la producción.

Se trata nada más ni nada menos que de Christian Sancho, conocido actor y modelo de nuestro país. En el programa de streaming que realizan en TV Pública, el artista decidió contar detalles de la mala experiencia que tuvo visitando el ciclo junto a Celeste Muriega.

"Engañosamente me llama un productor llamado Axel y me dice 'vamos a grabar parte de las entrevistas y la tuya va a salir más o menos por el catorce de agosto' y yo estaba re contento", comenzó contando.

Luego, agregó: "En mi caso, yo lo quería conocer a Mario porque no lo conocía en persona. Él vino al camarín, nos dimos un abrazo y yo estoy seguro que Mario de esto no está enterado". Sancho comentó que Celeste Muriega, al finalizar la entrevista, le expresó que ella sintió que la charla nunca iba a salir al aire y que era tan solo un ensayo.