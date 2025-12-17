Mario Pergolini incomodó a Agustina Cherri con una picante pregunta en El Trece
El conductor de El Trece tuvo como invitada a la actriz en Otro Día Perdido.
Mario Pergolini la está rompiendo en los últimos programas de este 2025, ya que se tomará un descanso y podría volver en 2026, aunque por el momento no se ha confirmado la fecha. El día martes tuvo como invitada a Agustina Cherri, gran actriz de nuestro país.
Durante toda la noche charlaron de diferentes temas y al conductor se le ocurrió, para tratar de incomodarla un poco, preguntarle por Nicolás Cabré, quien se acaba de casar con Sofía Pardo en Córdoba.
"¿Nicolás se casó, viste?", expresó el conductor e inmediatamente ella no dudó en responder que "se casó en Córdoba, espero que haga algo acá para ver si invita". Luego de esta respuesta, Agustina Cherri expresó que lo quiere y le confirmó a Pergolini que en su momento fueron novios.
La pregunta de Mario Pergolini a Agustina Cherri
"Fuimos novios y vivimos juntos... Pasó hace mucho tiempo, a Nico lo quiero mucho y de hecho hace poco hablé", reveló. En ese instante, Mario se sorprendió con el dato y le dejó en claro que no se acordaba y que "el chisme mucho no me gusta".
En una entrevista que realizó en LAM tiempo atrás, la actriz había comentado que "en ese momento sí, nos peleamos, nos matamos. Siempre fui más prolija para esas cosas. Yo hacía las mías, pero eran más guardadas. Él, siempre ‘a lo Cabré’".