Ángela Leiva le puso los puntos a Mario Pergolini y lo enfrentó en vivo: "¿Qué problema tenés?"

Ángela Leiva fue invitada a Otro día perdido este lunes y terminó protagonizando un tenso intercambio con Mario Pergolini , que rápidamente se volvió tema de conversación. La cantante no dejó pasar un comentario del conductor y decidió confrontarlo en vivo.

El cruce se produjo apenas iniciado el diálogo, cuando el conductor hizo una observación que generó incomodidad. Lejos de ignorarla, la cantante reaccionó de inmediato y lo enfrentó sin rodeos.

"Uh, canta cumbia", expresó el conductor. Entonces, la artista respondió sin filtro: "¿Qué problema tenés conmigo? No me contestaste qué problema tenés con la cumbia".

Ante la reacción de Leiva, Pergolini intentó explicar que se trataba solo de una referencia al género musical. Sin embargo, la aclaración no logró convencerla y el clima se tensó aún más. "Dijiste: Uh, cumbia, canta. Y sí, ¿qué problema hay?", insistió la invitada, marcando el tono del intercambio y dejando en evidencia el gesto del conductor.

"¡Es picante!", lanzó sorprendido Pergolini. A continuación, buscó profundizar y le consultó: "Pero, ¿vos sos cumbia cumbia?". Sin dudarlo, la cantante respondió con seguridad: "Yo soy cumbia, soy popular".

En ese contexto, el periodista intentó llevar la charla hacia los inicios de su carrera y le planteó otra pregunta. "¿Dirías que, básicamente, cuando empezaste tu carrera, fue con cumbia?", quiso saber. "No. En realidad, soy una romántica. Yo me enamoro, me gusta cantarle al amor, al desamor también, obviamente. El éxito es cantarle al desamor", confesó la artista entre risas, marcando un costado más íntimo de su propuesta artística.

"Pero has cantado al desamor, te has despachado...", le comento Mario Pergolini a la artista. "Sí, me despacho hasta el día de hoy", reconoció Ángela Leiva.