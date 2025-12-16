Un viernes que prometía ser una jornada de distensión se convirtió en un momento de alta tensión en Otro día perdido. Tan caótico que Mario Pergolini t uvo que abandonar el estudio en plena transmisión en vivo, dejando completamente descolocado a su invitado, el actor Pablo Rago , quien estaba repasando su extensa carrera artística.

El inesperado suceso ocurrió mientras Rago hablaba de sus trabajos, amores y proyectos. La entrevista se desarrolló en un clima de creciente incomodidad, ya que algunas intervenciones de Pergolini se veían frustradas por la inexactitud de la información que le proporcionaba su equipo de producción.

El primer traspié llegó cuando Pergolini le consultó a Rago si estaba filmando una serie titulada “El tiempo no para”. El actor corrigió de inmediato el dato erróneo: “ No, es El tiempo puede esperar. El tiempo no para se hizo en 1998”, aclaró Rago en medio de risas. Pergolini , visiblemente molesto, señaló al productor que sostenía una cartulina con la información equivocada y lanzó una advertencia irónica : “Esto es lo que le hacen a la pobre Susana Giménez”.

Embed - La furia de Mario Pergolini con la producción que lo llevó a abandonar su programa: "Pobre Susana Giménez"

La situación no se detuvo ahí. Minutos después, el conductor le preguntó al actor si alguna vez había devuelto quince mil dólares, intentando seguir la línea de información de su producción.

Rago , nuevamente, tuvo que corregirlo, contando una anécdota personal sobre una expareja que le había devuelto esa suma de dinero tras encontrarla en unas cajas de perfume. La falta de precisión en los datos llevó a Pergolini a bromear: “No le pusimos mucho esmero a esta nota” , sin saber que la situación estaba a punto de explotar.

image Mario Pergolini y Pablo Rago. Créditos: Instagram

El detonante final se produjo segundos más tarde. Mario Pergolini le preguntó a Pablo Rago sobre una supuesta obra de teatro en la que dos amigos se encuentran después de morir. Por tercera vez en la entrevista, Rago tuvo que rectificar la información, explicándole que la obra en cuestión ya la había realizado meses atrás y no estaba en cartelera.

Ante la seguidilla de errores, el conductor de Otro día perdido no aguantó más. Mario Pergolini se levantó de su silla, visiblemente irritado, y salió del estudio saludando al público y a su invitado.

Afortunadamente, el desplante duró apenas unos segundos. Pergolini regresó al estudio para justificar su reacción y disculparse con su invitado por el bochorno. “Te pido disculpas, Pablo. Me odian, me odian”, dijo Mario entre risas forzadas, mientras abrazaba a Rago, señalando directamente a su equipo por el manejo de la información.