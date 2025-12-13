El notable triunfo de Mario Pergolini en el rating junto a un popular actor como invitado

Este viernes, el conductor logró un batacazo en las mediciones con la presencia de un querido actor que protagonizó una de las tiras más populares de la historia de la televisión argentina.

Mario Pergolini protagonizó este viernes un nuevo batacazo en el rating, con la presencia de un querido actor nacional en el extenso segmento de la entrevista en Otro día perdido (eltrece). El conductor logró su mejor medición la semana, mientras se acerca el final de la emisión de su programa y crece la expectativa por una segunda temporada en la pantalla chica.

Si bien los números de audiencia de Pergolini tienen constantes fluctuaciones, el anfitrión ha logrado posicionar a su ciclo entre los preferidos del gran público, a puro motor de oficio y de la esmerada labor de su equipo de producción, que tiene la difícil tarea de dar con figuras atractivas en el rating para el mano a mano que cada noche traza el anfitrión con los visitantes.

En este contexto en que cada vez resulta más compleja la conquista de las mediciones, Mario Pergolini dio en la tecla al fortalecer la peformance de Otro día perdido en un día generalmente flojo para la televisión abierta como lo es el viernes. En el cierre de las semanas anteriores, el conductor contó con estrellas como la China Suárez, Emanuel Noir (cantante de Ke Personajes); , la aclamada artista catalana Rosalía; y Soledad Pastorutti. En tales fechas, el programa conquistó respectivamente las notables marcas de 7.1, 4.5, 5.4 y 5.2 puntos de rating.

El subidón de Mario Pergolini en el rating con la presencia de un querido actor Mario Pergolini logró un muy buen rating con Pablo Rago Y ahora, continuando con la buena racha de los viernes, Mario Pergolini apostó por un popular actor que protagonizó una de las tiras con mayor rating en la historia de la pantalla chica nacional. Se trata de Pablo Rago, el artista que hizo dupla con Carlos Calvo en la icónica serie Amigos son los amigos.

El ida y vuelta entre el referente de la televisión y el cine con Pergolini, incluyó entre otras cosas un repaso por sus trabajos, desde su labor más reciente hasta los mayores éxitos que estelarizó. Además, uno de los momentos más llamativos de la entrevista se produjo cuando tras una seguidilla de errores del líder de Otro día perdido, por la fallida información que le apuntó su producción sobre el invitado, el anfitrión decidió abandonar el estudio, en medio de risas de complicidad con Rago.