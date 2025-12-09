Mario Pergolini tendrá como invitado a uno de los artistas del momento: de quién se trata

El ex CQC la está rompiendo en El Trece y este martes invitó a un cantante que se popularizó de gran manera.

Mario Pergolini pudo levantar su rating en los últimos días luego de la entrevista que realizó con Soledad Pastorutti, quien fue una de las estrellas que tuvo el jurado de La Voz Argentina en Telefe. En medio de todo esto, el periodista volverá a tener a un cantante en su sillón.

Si bien en las últimas emisiones sufrió un fuerte revés en el rating, el conductor logró revertir esto con La Sole y pudo alcanzar un promedio de 5.2 puntos de audiencia. En este marco, vuelven a apostar a la música para que esté presente en el ciclo.

El artista invitado será nada más ni nada menos que Dillom. El programa se podrá ver por El Trece a partir de las 22:30 horas, luego de Buenas Noches Familia, el ciclo conducido por Guido Kazcka y que es una de las producciones que logró imponerse en la noche del canal, al igual que el de Mario Pergolini.

Mario Pergolini tendrá a uno de los artistas del momento como invitado Captura de pantalla 2025-12-09 172701 Dillom, el artista invitado por Mario Pergolini. Foto: Instagram / @otrodiaperdido. La temporada para el conductor y todo su equipo está llegando al final, ya que, según la información que circuló en los últimos días por las redes sociales, el 19 de diciembre será el último programa de la temporada 2025.