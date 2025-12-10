El programa de canal América que era un éxito en el rating y ahora es un fracaso

Si bien canal América en esta temporada ha crecido en el rating de ciertas franjas horarias, algunas nuevas apuestas de la señal como Trato Hecho, o el regreso de clásicos como Polémica en el Bar; han sido rotundos pasos en falso de una programación que aspira a definir su norte en 2026.

En este contexto, el debut de un programa que llegó el 17 de marzo a la pantalla de canal América tras algunas postergaciones, arrancó como una gran promesa en el rating que se fue diluyendo con el paso de los meses. El envío en cuestión, que se posicionó frecuentemente en el top 3 de las propuestas más elegidas en la señal de aire del Grupo América, en este último tiempo raramente aparece en la zona alta del ranking.

Se trata de Sálvese quien pueda, el ciclo que que emite canal América de lunes a viernes de 19 a 20, en la previa del exitoso LAM. Pensado como complementeo en tándem programático con el clásico que que conduce Ángel de Brito, Yanina Latorre saltó a la conducción de su espacio propio junto a un panel no del todo atractivo, actualmente integrado por Lizardo Ponce, Fede Popgold, Ximena Capristo y Majo Martino.

Pensado para el exclusivo lucimiento de Latorre, SQP tuvo un inicio triunfal en materia de rating , con promedios cercanos a los conquistados por LAM. Sin embargo, desde hace un tiempo los números de esta apuesta centrada en los escándalos de la farándula, comenzaron a dar llamativos indicios de desgaste.

Más allá del incombustible, y por momentos agotador carisma de la conductora, el público inició en ese horario una paulatina migración de canal América hacia otras pantallas. Según el reporte de Kantar Ibope, este martes por ejemplo, SQP hizo el magro rating de 1.8, la marca más baja de sus últimas cuatro emisiones.

En tanto que yendo a días previos, sin contar el lunes en que Sálvese quien pueda no salió al aire porque canal América puso al aire la entrega de los Premios Martín Fierro de Cine y Series, el viernes pasado el ciclo de Yanina Latorre sí logró colarse en el tercer puesto de lo más visto de la señal, aunque con un escueto rating de 1.9. Mientras que el jueves, el programa fue superado por LAM, DDM e Intrusos; y no logró instalarse en el top 3.

El miércoles de la semana pasada, SQP tampoco estuvo entre los tres más vistos de canal América, posiciones que en esa fecha ocuparon LAM, Intrusos y América Noticias. El martes, el resultado fue todavía más catastrófico con un rating de 1.7, la tercera marca más baja del ciclo desde su estreno, mientras en ese día de la semana pasada LAM, Intrusos y DDM consiguieron promedios de 3.2, 2.4 y 2.1 puntos de rating respectivamente. Por último, el lunes de la semana anterior Sálvese quien pueda tampoco quedó en el top 3 de lo más elegido de la señal, que en esa fecha quedó en manos de LAM, Intrusos y DDM; con muy buenos promedios de 3.9, 2.8 y 2.5 puntos cada uno.

SQP equipo SQP, el programa de canal América que declina en rating. Archivo

De esta manera, atrás quedó el lapso de gloria en que Yanina Latorre se ubicaba con SQP como el segundo ciclo más visto de la pantalla de canal América, detrás de LAM. Ahora en cambio, su lugar en ese ranking oscila entre la cuarta y sexta posición. Una gran caída para una propuesta que amagó con instalarse entre las predilectas del público en un horario destacado, y que antes del cierre de la temporada, ya integra el pelotón de los programas que están en la zona baja del rating.