No es TN, ni C5N: el único canal de noticias que crece mientras los demás caen

En un año de cambio en el rendimiento de las señales informativas, solamente una ha logrado potenciar sus mediciones en comparación con 2024.

TN y C5N lideran el rating, pero el crecimiento sostenido lo ostenta otro canal. Foto: captura de video A24.

Si bien TN y C5N fueron los canales de noticias más vistos de este año que está a punto de culminar, sus promedios mensuales de rating quedaron debajo de los indicadores que alcanzaron ambas señales en 2024. Mientras tanto, una pantalla informativa que durante la temporada pasada estuvo prácticamente fuera del radar, en 2025 despuntó con un meteórico crecimiento en materia de audiencia.

Con oscilaciones en sus marcas, TN se ha mantenido este año en la cumbre del rating, secundado por C5N como la propuesta que capitaliza la voz opositora al oficialismo. En tanto que el tercer puesto, que en 2024 había sido patrimonio de LN+, ahora quedó en manos de A24.

Sin dudas, el canal de La Nación es el más damnificado en el pelotón de las señales actualmente en baja, con el humillante resultado de haber caído en 2025 del tercer al quinto lugar en la tabla del rating, ubicándose debajo de Crónica TV; que desde hace varios meses ocupa la cuarta posición.

TN y C5N siguen dominando el rating, pero un contrincante escala posiciones jorge rial Jorge Rial, una de las figuras de C5N que más rinde en el rating. Captura de video C5N El notorio repunte de A24, llegó de la mano de la reconquista de conductores como Eduardo Feinmann, Pablo Rossi, Antonio Laje y Luis Novaresio; quienes tras un paso por LN+ durante 2024, volvieron esta temporada al canal de noticias del Grupo América.

Con las mencionadas figuras al aire, distribuidas en estratégicos horarios de la grilla, A24 inició un sostenido ascenso en el rating, a punto tal que mientras las restantes señales protagonizaron en noviembre de 2025 un llamativo derrumbe en relación al mismo mes del año pasado, esta otra pantalla experimentó en cambio un exorbitante crecimiento de audiencia.