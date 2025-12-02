TN lideró el rating de noviembre, pero otro canal de noticias dio una gran sorpresa

Si bien volvió a dominar las mediciones la señal que habitualmente se impone en el ranking, otra ascendente pantalla estuvo a punto de desbancar al canal que durante este año se instaló en el segundo puesto.

Una vez más, TN se coronó como la opción más vista del país en materia de televisión informativa, pero en noviembre otro canal de noticias sorprendió al acortar considerablemente la brecha en el rating con C5N, la señal que durante este año consiguió posicionarse firmemente en el segundo puesto detrás de la pantalla líder.

Según el reporte de Kantar Ibope, TN conquistó durante el mes que recién concluye un promedio de 2.27 puntos de rating, seguido de C5N en la segunda ubicación con 1.58, y A24 en el tercer lugar con 1.39. Más atrás en las mediciones de noviembre, quedaron Crónica y LN+ con 0.94 y 0.91, ocupando respectivamente el cuarto y quinto escalón.

Para los cinco canales de noticias mencionados, el mes pasado marcó un declive respecto a los números que habían promediado en octubre, cuando TN alcanzó 2.46 puntos de rating, escoltado por C5N y A24, con 2.10 y 1.52 cada uno. En tanto que Crónica y LN+, consiguieron en tal oportunidad 1.14 y 1.03.

En términos de caída entre octubre y noviembre, la señal más afectada fue sin dudas C5N, que perdió poco más de medio punto de rating, y quedó a una muy escueta diferencia de A24, que dio la gran sorpresa al arañar el segundo puesto del ranking de los canales informativos, que continúa con TN en la cumbre.