Afirman que una famosa periodista se va de TN tras años en la señal: quién es

Ángel de Brito compartió la información en sus redes sociales y sorprendió a todos sus seguidores con la noticia.

El mundo de la televisión y de las señales de noticias viene afrontando fuertes cambios en cuanto a sus figuras. En este caso, Ángel de Brito reveló que una nueva periodista dejará TN y sorprendió a sus seguidores.

Recordemos que durante el inicio del 2026, Manu Jove, quien se encontraba junto a Joni Viale en su programa, terminó abandonando el canal. Ahora se trata del fin de ciclo de una querida periodista que decidió ponerle punto final a su etapa en Todo Noticias.

"Este viernes otra baja para el grupo Clarín; Cecilia Insigna deja la señal", contó el conductor de LAM. Cecilia se destaca desde hace años en TN por cubrir noticias en la vía pública y es una de las movileras más reconocidas junto a otras figuras.

Cecilia Insigna, la periodista que abandonará TN Captura de pantalla 2026-03-18 165732 TN sufre una nueva baja en su equipo periodístico. Foto: X / @AngeldebritoOk. Cecilia Insigna es pareja de Diego Brancatelli, quien finalmente quedó de manera fija en el programa de Georgina Barbarossa que se emite por Telefe. Por el momento no se sabe qué pasará con el futuro laboral de la periodista.