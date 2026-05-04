Una reconocida periodista volvió a apostar al amor y presentó a su nueva pareja: "Que nada nos detenga"

La comunicadora compartió un posteo en las últimas horas y enterneció a sus seguidores con la publicación.

Una conocida periodista finalmente apostó al amor tras separarse meses atrás y decidió blanquear su romance mientras se encuentra vacacionando en unas hermosas playas. La comunicadora en cuestión es ni más ni menos que Sandra Borghi.

La exconductora del noticiero del mediodía en El Trece compartió un posteo en su cuenta de Instagram y lo acompañó con un sentido texto que enterneció a todos sus seguidores: "A mis 50 años, aprendí que, cuando menos lo espero, me sorprendo con nuevos comienzos".

"A veces decimos que no necesitamos más, que estamos completos, que no queremos nada, y de repente, aparece una caricia que nos recuerda que siempre hay espacio para la magia", escribió en otra parte del texto.

La periodista apostó nuevamente al amor con Pablo Rodríguez Sandra Borghi La periodista Sandra Borghi muy enamorada. Foto: Instagram / @sandraborghiok.

Luego, agregó: "En este posteo, hago un pequeño recap de los momentos más hermosos de mi último viaje por el Caribe más hermoso, muy bien acompañada. Hoy celebro el presente, con la certeza de que cada momento es una oportunidad para descubrir algo nuevo. ¡Que nada nos detenga!".