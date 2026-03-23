Cecilia Insinga confesó la verdadera razón por la que decidió dejar TN y Eltrece: "Muy agotada de..."

La periodista aclaró los motivos detrás de su salida y respondió a las versiones que hablaban de un conflicto interno.

Después de una extensa trayectoria como movilera en TN y Eltrece, Cecilia Insinga decidió ponerle punto final a esa etapa profesional. Su salida generó sorpresa y versiones cruzadas, por lo que la periodista salió a aclarar los motivos detrás de su decisión.

En diálogo con el medio de comunicación Pronto, la comunicadora negó rotundamente que su desvinculación haya estado marcada por conflictos internos. "Desmiento la versión de Ángel de Brito que dice que pegué un portazo", expresó la periodista, dejando en claro que su partida fue en buenos términos.

Cecilia Insinga 2 La comunicadora dejó TN y Eltrece. Captura de pantalla Instagram Ceciliainsinga. En esa línea, explicó que mantuvo una charla con Ricardo Ravanelli, gerente de Noticias de Artear, donde ambas partes coincidieron en que su ciclo dentro de la señal había llegado a un punto de cierre. "Yo no me fui mal, al contrario, lo charlé con Ricardo Ravanelli. Tuve una hermosa charla con él, donde los dos coincidimos en que yo tenía posibilidades de mayor crecimiento, pero que no estaban las condiciones para que esté en el canal", detalló Insinga.

Según contó la periodista, la decisión no fue impulsiva, sino el resultado de un proceso personal que venía atravesando desde hacía tiempo: "Fue un ciclo cumplido, estaba muy agotada de la tarea de periodística móvil, sentía que es la oportunidad de un crecimiento, así que cierro una persiana de un trabajo de 15 años donde fui muy feliz para buscar nuevos proyectos".

Cecilia Insinga 3 Insinga explicó por qué tomó esa decisión. Instagram Ceciliainsinga. El momento elegido para dar este paso también coincidió con un evento familiar muy significativo. "Mis papás cumplen 50 años de casados, en realidad 50 años de estar juntos, entre novios y casados, entonces nos invitaron a hacer el viaje de su luna de miel, a toda mi familia, con lo cual nos vamos tres semanas a hacer su luna de miel como símbolo familiar del amor. Esto ya estaba programado desde hace un año", explicó la comunicadora.