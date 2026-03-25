La tajante frenada en seco de Franco Mercuriali a Jonatan Viale en el vivo de TN: "Hablamos de los genocidas"

Cerrando el 24 de marzo, Viale intentó instalar el debate de la "memoria completa" arrojando cifras sobre el accionar de agrupaciones armadas. Sin embargo, su compañero lo cortó en vivo.

La televisión en vivo siempre tiene un margen para lo impredecible, y cuando se tocan temas sensibles, un mínimo contrapunto puede generar un clima que se corta con cuchillo. Eso fue exactamente lo que pasó en la pantalla de TN, cuando un editorial de Jonatan Viale tomó un rumbo que incomodó a sus compañeros y obligó a Franco Mercuriali a ponerle un freno de mano en pleno aire.

"Memoria completa" Embed - Franco Mercuriali frenó en seco a Jonatan Viale: "Hablamos de los genocidas" El calendario marcaba una fecha clave y el debate político estaba a flor de piel. En ese contexto, Jonatan Viale tomó la palabra para hacer su clásico análisis, pero decidió enfocarlo desde la teoría de los dos demonios. Si bien arrancó aclarando que "la dictadura fue lo peor que nos pasó" y la definió como un "terrorismo de Estado salvaje", rápidamente giró el volante hacia las acciones de las agrupaciones armadas previas al golpe.

Con tono de sentencia, Viale empezó a tirar cifras sobre la mesa: "No podemos explicar que Montoneros, ERP, FARC y FAP mataron 1094 personas, hirieron 2268 personas, secuestraron 758 personas y atentaron con bombas 4380. E so se tiene que poder decir en la Argentina" justificó el conductor, abriendo un debate espinoso justo en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

"De los terroristas hablamos otro día" Jonatan Viale (1) Jonatan Viale. Fotos: captura de video YouTube / TN. Lejos de dejar pasar el comentario o sumarse a la línea editorial de su colega, Franco Mercuriali decidió intervenir y frenarlo en seco. Con firmeza, pero manteniendo el tono televisivo, el periodista le recordó qué era lo que se conmemoraba y por qué no era el momento para esa discusión.