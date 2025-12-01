Récord histórico de público en el TN que se corrió en San Martín

El deporte motor tuvo cita en el departamento de San Martín para la celebración del Campeonato Argentino de Turismo Nacional y Turismo Carretera 2000.

Después de 11 años sin recibir al TN, la expectativa del público cuyano se hizo sentir desde el primer día en el autódromo de San Martín: boxes completos al 100 % de su capacidad, tribunas generales colmadas y un ambiente familiar que convirtió al predio, en una verdadera fiesta del deporte motor, con la última fecha del Campeonato Argentino de Turismo Nacional y Turismo Carretera 2000.

autodromo angel pena san martin 1 Así y en el marco del Gran Premio Coronación Copa Olca Rental, hubo en el autódromo Ciudad de San Martín más de 20.000 personas, cifra que marca un récord nacional de público para la categoría.

autodromo angel pena san martin 2 La masiva llegada de fanáticos desde distintos puntos de Mendoza —incluidos San Rafael y el Valle de Uco— y de provincias vecinas como San Juan, San Luis y Córdoba agotó la capacidad hotelera y de alojamiento de toda la región Este.

autodromo angel pena san martin 5 El intendente, Raúl Rufeil, acompañó la triple jornada del fin de semana y subrayó el "ambiente festivo que se vive. Tenemos que trabajar con la Provincia para repetir la experiencia y a propósito, quiero agradecer a todos los actores que hicieron posible este evento que involucrado al gobierno provincial y al Municipio, pero también a Vialidad Provincial y a la Asociación Volantes del Este. Todos hemos sido parte de un trabajo conjunto. El departamento y la provincia están felices de recibir estos eventos”.

autodromo angel pena san martin 3 Agustín Canapino se coronó como el primer campeón del Turismo Carretera 2000 tras concluir 5to. en la segunda final que se corrió este domingo y con Bernardo Llaver en el 3er. lugar de la carrera y del campeonato: “Es hermoso hacer podio de local y compartirlo con la familia, los amigos y los que acompañan siempre por la tele y ahora en vivo” dijo Llaver, corredor local, nacido en San Martín.