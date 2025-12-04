Mario Pergolini y su lucha por el rating: ¿le rindió más una querida actriz que una exnovia de Javier Milei?

Este martes y miércoles, el conductor apostó por dos figuras muy distintas para dar en el blanco de las mediciones con Otro día perdido.

Mario Pergolini y su producción se enfrentan cada noche al gran desafío de dar con una figura atractiva para el extenso segmento del mano a mano con el conductor en Otro día perdido (El Trece). En el contexto de una televisión abierta a la que le cuesta cada vez más dar en la tecla con el rating, el late night show que encabeza el ex CQC se ha convertido en una de las opciones más elegidas por el público. Sin embargo, las mediciones del programa en cuestión tienen sus altibajos, y en estos días la presencia de una querida actriz, curiosamente logró el mismo resultado que la de una exnovia del presidente Javier Milei.

La convocada para este miércoles fue Araceli González, quien más allá de compartir anécdotas de su trabajo en la televisión y el mundo del modelaje, también aprovechó por ajustar cuentas con Pergolini al recordarle que una vez llamó a los productores de CQC para reclamar que Juan Dinatale hizo al aire un gesto que la enfureció, cuando dio a entender que la artista estuvo ebria durante un evento.

Además, se vivió un llamativo momento cuando el anfitrión de Otro día perdido se refirió al intenso carácter de la invitada, y reveló que ella protagonizó una pelea de tránsito con un amigo de él en plena calle. González contó que en un paso a nivel en Ramos Mejía un hombre le hizo un gesto de "fuck you" cuando intentó pasar. Entonces, un minuto después lo alcanzó en un semáforo en rojo, le golpeó la ventana y le soltó un rosario de insultos.

Mario Pergolini logró un buen promedio de rating con Araceli González araceli pergolini Mario Pergolini contó con Araceli González como invitada en Otro día perfecto Captura de video El Trece En términos de mediciones, Mario Pergolini logró un promedio de 4.0 puntos de rating con la visita de Araceli González, número con el que Otro día perdido se posicionó como la segunda propuesta más vista del miércoles en El Trece, empatando con el ciclo de entretenimiento Buenas noches familia. Paradójicamente, el programa ganador de la jornada en la señal fue El Zorro, una lata de 1957 que en esta oportunidad conquistó 4.4 puntos.

Una jornada antes, Pergolini y su equipo apostaron por una figura que de antemano parecía tener todos los condimentos para alcanzar una notable performance en el rating, pero no fue del todo así. Con el despliegue de histrionismo que la caracteriza, Fátima Florez pasó por el late night show, promediando la misma marca que Araceli González, es decir 4.0 puntos.