El duro descargo con el que Homero Pettinato despidió su año y generó fuerte preocupación: "Sobreviví a..."
Luego de los incipientes escándalos que rodearon al mediático conductor, Pettinato brindó por un nuevo año, mejor al que pasó: los detalles.
Homero Pettinato ha sido el centro de críticas, rumores y fuertes conflictos en los últimos días. Luego de que Sofía Gonet filtrara diferentes mensajes con fuertes declaraciones, y el conductor le siguiera el juego; finalmente el hombre se despidió del ciclo de OLGA 2025 con un fuerte discurso.
Fiel a su estilo y sin dar nombres, Pettinato se refirió al presente año como uno de los más difíciles de su vida. Con la copa en mano y frente a todos sus compañeros de mesa, Homero se descargó en Faltan Varones.
Te Podría Interesar
Una sentida despedida de año
"Brindo, primero por la paciencia que han tenido las compañeras productoras, porque yo tuve un año muy difícil. 21 años llevo haciendo aire y nunca tuve un año tan difícil como este, el peor lejos", empezó con fuerte sentimiento, Pettinato.
Luego, habló del apoyo incondicional de sus compañeros de trabajo en el proceso y su postura: "Uno depende mucho del contexto, los compañeros y la mesa para que te apoyen, para que te ayuden, te acompañen, y para seguir estando en una pantalla tan exigente como esta sin patear todo el tablero a la mierda que es algo que se me da muy bien".
También, volvió a hacer hincapié sobre un próximo año con otra cabeza: "Cuando vi que no me salía, te dejé comandarlo a vos (Pedro Alfonso) y lo empecé a disfrutar desde otro lugar, y que todos hayan entendido y acompañado lo valoro muchísimo. Espero tener un año mejor al año que viene y brillar un poco más".
"De alguna manera siento que sobreviví a este año gracias a ustedes que me acompañaran al aire", cerró el descargo, acción que fue acompañada con ovación y mucha emoción en la mesa de OLGA.