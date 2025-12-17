El duro descargo con el que Homero Pettinato despidió su año y generó fuerte preocupación: "Sobreviví a..."

Luego de los incipientes escándalos que rodearon al mediático conductor, Pettinato brindó por un nuevo año, mejor al que pasó: los detalles.

Homero Pettinato ha sido el centro de críticas, rumores y fuertes conflictos en los últimos días. Luego de que Sofía Gonet filtrara diferentes mensajes con fuertes declaraciones, y el conductor le siguiera el juego; finalmente el hombre se despidió del ciclo de OLGA 2025 con un fuerte discurso.

Fiel a su estilo y sin dar nombres, Pettinato se refirió al presente año como uno de los más difíciles de su vida. Con la copa en mano y frente a todos sus compañeros de mesa, Homero se descargó en Faltan Varones.

Una sentida despedida de año Embed - Homero Pettinato despidió el año en Olga con un duro descargo que preocupó al programa: "Sobreviví a..." "Brindo, primero por la paciencia que han tenido las compañeras productoras, porque yo tuve un año muy difícil. 21 años llevo haciendo aire y nunca tuve un año tan difícil como este, el peor lejos", empezó con fuerte sentimiento, Pettinato.

Luego, habló del apoyo incondicional de sus compañeros de trabajo en el proceso y su postura: "Uno depende mucho del contexto, los compañeros y la mesa para que te apoyen, para que te ayuden, te acompañen, y para seguir estando en una pantalla tan exigente como esta sin patear todo el tablero a la mierda que es algo que se me da muy bien".

También, volvió a hacer hincapié sobre un próximo año con otra cabeza: "Cuando vi que no me salía, te dejé comandarlo a vos (Pedro Alfonso) y lo empecé a disfrutar desde otro lugar, y que todos hayan entendido y acompañado lo valoro muchísimo. Espero tener un año mejor al año que viene y brillar un poco más".