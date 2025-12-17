En medio de la polémica con Sofía Gonet, Homero Pettinato anunció su salida de Sería Increíble: "Me despido porque..."

Homero Pettinato sorprendió a los seguidores de OLGA al comunicar que dejará de ser parte de Sería Increíble , el programa que integra junto a Nati Jota, Damián Betular y Eial Moldavsky.

Fue en los últimos minutos del ciclo en el que hizo oficial su salida. La despedida se dio en un clima cargado de emoción y dejó en claro el impacto que el ciclo tuvo en su recorrido profesional.

Según explicó el artista, la decisión responde a un balance personal y laboral muy positivo. "Me despido, no tengo nada preparado pero Sería Increíble para mí fue un trampolín enorme, es un antes y un después en mi carrera", expresó el hijo de Roberto Pettinato.

Durante su mensaje, Pettinato destacó el vínculo que construyó con el equipo y el espacio que le dieron para desarrollarse artísticamente: "Me recibieron con los brazos abiertos, puse mi granito de arena al programa, puse mi corazón, arte y creatividad, fue increíble para mí estar acá. Me llevo amistades fuertes".

Más adelante, aclaró los motivos concretos de su salida y buscó despejar cualquier tipo de especulación: "Me despido porque tengo otros proyectos en OLGA . También tenía ganas de dejar de madrugar un poco".

El hijo de Roberto Pettinato explicó los motivos de su salida.

En esa línea, fue tajante al descartar versiones vinculadas a conflictos personales o mediáticos. "No tiene nada que ver con mi escándalo", dejó en claro Homero tras los polémicos chats que salieron a la luz entre ella y Sofía Gonet.

Así fue la despedida a Homero Pettinato en Sería Increíble

Homero Pettinato Se Despidió De Sus Compañeros En Sería Increíble

"Los amo, amo este programa", dijo Homero Pettinato. Además, adelantó que durante el verano formará parte de Soñé Que Veraneaba.

El cierre fue especialmente emotivo, con palabras que resumieron su paso por el programa: "Me voy lo más arriba que se puede, ganando un Martín Fierro. Me voy muy contento, no soy buscador del éxito pero me llevo en el corazón este gran programa y todo lo que pasamos". La despedida terminó con lágrimas de Nati Jota y del equipo de producción.