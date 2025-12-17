La hermana de Wanda Nara fue hospitalizada y en esta nota te contamos las novedades sobre su estado.

Zaira Nara preocupó a sus seguidores luego de compartir imágenes en sus redes sociales donde se mostró internada en un nosocomio. La modelo que estuvo reemplazando a Wanda en MasterChef durante la edición del martes contó qué le pasó.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 8 millones de seguidores, Zaira reveló que tuvo que recurrir a un centro de salud debido a una gastroenteritis aguda. En el video se la puede ver en la habitación mirando MasterChef Celebrity tras el problema de salud que tuvo que afrontar.

Luego, compartió otra historia con un claro gesto de cansancio por lo que le pasó y contó la situación que la llevó a terminar internada: "No sé si fue algo que comí o algún virus", comenzó contando la modelo.

Zaira Nara fue hospitalizada tras el viaje a Europa Zaira Nara fue internada por un problema de salud: qué le pasó y cómo se encuentra Además, agregó: "Viajé a Europa por cuatro días y tres días estuve sintiéndome muy muy mal. Por suerte hoy en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor. A veces el cuerpo pide parar un poquito. Gracias".