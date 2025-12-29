Una flamante artista reveló el próximo paso que darán con su pareja y contó los detalles.

En el programa de Juana Viale se vivió un hermoso momento luego de que una figura decidió comunicar en la gran mesa que decidieron casarse junto a su pareja. Todo ocurrió el domingo al mediodía y reveló detalles del casamiento.

Se trata nada más ni nada menos que de Andrea Ghidone, artista uruguaya de gran carrera en nuestro país. La nieta de Mirtha fue quien le consultó sobre la boda y ella no dudó en contar todo sobre el momento más feliz que vivirá.

"Me voy a casar, me comprometí. Me caso el 24 de octubre del año que viene", comenzó diciendo Ghidone, quien ya se había casado años atrás con un hombre oriundo de Uruguay. Además, agregó que "para mí no estaba en mis planes volverme a casar. Yo sentía que con mi hija y con mi trabajo no necesitaba más nada".

Una figura de la farándula confirmó su casamiento Una reconocida figura de la farándula anunció su casamiento en televisión y sorprendió a todos Luego, agregó: "Lo conocí por una amiga en común, fue todo muy tranquilo y paso a paso. Yo estaba bastante cerrada y no quería tener pareja". Se trata de Pablo Otero, quien corrió en categorías de automovilismo en nuestro país.