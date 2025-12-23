Una gran figura de Todo Noticias se iría de la señal luego de 12 años de trabajo: quién es

El final del 2025 está cada vez más cerca y los movimientos en la televisión son cada vez más fuertes. En los últimos días se confirmó el pase de Beto Casella a América y las señales de noticias tampoco están exentas de los cambios en lo que respecta a sus figuras.

En Intrusos compartieron una fuerte información que tiene que ver con un periodista muy conocido. Se trata de Manu Jove, figura de Todo Noticias quien también participa en programas de streaming: "Este quilombo es hermoso. La gente de El Trece le pidió a sus figuras que no hagan streaming de otras empresas y les corta una posibilidad de trabajo".

"Lo cierto es que Manu Jove forma parte del programa de Joni Viale, columnista destacado. Se terminó despidiendo anoche, pero cuando le fuimos a hacer la nota, no sabíamos que se iba a despedir", comentó Adrián Pallares en Intrusos.

Manu Jove, la figura que se iría de Todo Noticias Afirman que una gran figura de Todo Noticias se va de la señal tras años de trabajo El comunicador se refirió a esta problemática entre streaming y televisión: "Lo más probable de que yo no siga en TN tiene que ver con parte de lo que estoy viendo yo para mi carrera. Luego, agregó que estuvo muy contento de trabajar en TN.