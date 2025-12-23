El famoso cantante Barry Manilow confirmó que fue diagnosticado de cáncer de pulmón

El icónico artista usó sus redes sociales para comunicarle a sus seguidores la angustiosa información sobre su estado de salud y su futuro laboral.

El mundo del espectáculo se vio sacudido por el reciente anuncio del cantante detrás del icónico éxito "Copacabana". Tras una serie de presentaciones benéficas en California, Barry Manilow confirmó que deberá enfrentar una intervención quirúrgica inmediata. La noticia llega tras un año de intensa actividad, dejando en pausa sus compromisos profesionales para priorizar un tratamiento para el cáncer de pulmón que, afortunadamente, fue detectado en una etapa inicial gracias a controles preventivos realizados tras un cuadro respiratorio persistente.

El estado de salud actual de Barry Manilow WhatsApp Image 2025-12-23 at 21.03.46 El cantante de "Copacabana" llevó tranquilidad a sus fans tras confirmar que no necesitará quimioterapia. Foto: Instagram @barrymanilowfficial A través de sus canales oficiales en redes sociales, el músico detalló que el hallazgo se produjo de manera fortuita luego de lidiar con una afección bronquial prolongada. Según relató, su médico personal insistió en estudios complementarios que revelaron la anomalía: “Aunque ya había superado la bronquitis y había vuelto al escenario en el Westgate Las Vegas, mi maravilloso médico ordenó una resonancia magnética solo para asegurarse de que todo estuviera bien. La resonancia magnética descubrió una mancha cancerosa en mi pulmón izquierdo que necesita ser extirpada. Es pura suerte (y un gran médico) que se haya detectado tan temprano. Esa es la buena noticia”.

A pesar de la gravedad del diagnóstico, el panorama clínico es alentador, ya que no se requerirán tratamientos invasivos posteriores como rayos o medicación oncológica agresiva. El cantante se mostró optimista respecto al procedimiento que se llevará a cabo en los próximos días, señalando que la clave está en la detección precoz. “La mala noticia es que ahora que los conciertos navideños de A Gift of Love terminaron, me van a operar para que me quiten la mancha. Los médicos no creen que se haya extendido y me están haciendo pruebas para confirmar su diagnóstico. Así que, eso es todo. Nada de quimioterapia. Nada de radiación. Solo sopa de pollo y repeticiones de I Love Lucy" detalló con humor.

La reprogramación de los conciertos de Barry Manilow WhatsApp Image 2025-12-23 at 20.51.41 El diagnóstico de la afección pulmonar se dio tras un chequeo preventivo luego de una bronquitis. Foto: Instagram @barrymanilowofficial La recuperación postoperatoria demandará un periodo de descanso absoluto, lo que impactará directamente en su agenda de presentaciones previstas para el inicio del 2026. La estrella de la música comunicó con pesar la necesidad de mover las fechas de sus shows en estadios para cumplir con el mes de reposo exigido por los profesionales. “El único seguimiento es un mes para recuperarme y eso significa que tenemos que reprogramar los conciertos de enero en estadios. Lamento mucho que tengas que cambiar tus planes. Al igual que tú, todos esperábamos con ansias los conciertos de enero y odiamos tener que mover todo”, expresó a sus seguidores.