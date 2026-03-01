¡Bomba! Un famoso cantante fue sorprendido en una cena romántica con una influencer: de quién se trata
Una reconocida periodista de espectáculos mandó al frente al artista con imágenes exclusivas de su cita secreta en el corazón de Palermo.
El radar de la farándula no descansa y esta vez atrapó a uno de los máximos referentes del género urbano. Tiago PZK, que venía manteniendo un perfil bajo tras su separación de Belén Negri luego de tres años de noviazgo, fue pescado infraganti en una velada que poco tenía de amistosa.
El cantante intentó pasar desapercibido en una de las zonas más movidas de la Ciudad, pero los comensales presentes no tardaron en sacar sus teléfonos al notar que el artista no estaba solo.
Tiago PZK y Agustina Giangre, ¿la pareja del año?
La encargada de encender la mecha fue Cande Mazzone, quien utilizó sus redes sociales para exponer las pruebas del encuentro. Según la panelista, la cita tuvo lugar este último viernes en Anafe, un reconocido spot gastronómico de Palermo conocido por su ambiente sofisticado.
"Me acaba de llegar esta foto de Tiago PZK cenando este viernes en la noche porteña con la modelo e influencer Agustina Giangre", disparó la periodista, confirmando que la compañía del músico era nada menos que la joven creadora de contenido.
Para los que dudaban de la identidad de la acompañante, Mazzone realizó un trabajo de archivo impecable. La periodista detalló que "Estuvieron en el restaurante Anafe de Palermo. Y hace unas semanas había trascendido la última foto que les subí donde se los había visto juntos en público".
Pero el dato fulminante fue un tatuaje visible en la joven de la foto que coincide exactamente con las marcas en la piel de Giangre, lo que sepultó cualquier tipo de especulación sobre una posible confusión de identidad.
Más allá de la cena gourmet y las copas de vino en una mesa reservada, el intercambio en el mundo digital también habla por sí solo. Ambos se siguen mutuamente en Instagram, un gesto que en tiempos de redes sociales equivale a una declaración de intenciones. Este acercamiento llega después de que Tiago transitara un periodo de soltería tras el fin de su relación con la Chilena a principios de 2025, marcando lo que sería su primer vínculo serio tras aquel mediático noviazgo.