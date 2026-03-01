¡Bomba! Un famoso cantante fue sorprendido en una cena romántica con una influencer: de quién se trata

Una reconocida periodista de espectáculos mandó al frente al artista con imágenes exclusivas de su cita secreta en el corazón de Palermo.

Los tatuajes fueron la prueba definitiva para confirmar su identidad en el encuentro. / Archivo MDZ

El radar de la farándula no descansa y esta vez atrapó a uno de los máximos referentes del género urbano. Tiago PZK, que venía manteniendo un perfil bajo tras su separación de Belén Negri luego de tres años de noviazgo, fue pescado infraganti en una velada que poco tenía de amistosa.

Tiago PZK es un joven trapero argentino que logró una enorme popularidad con tan solo 21 años. Foto: Instagram: tiagopzk Tiago PZK es un joven trapero argentino que logró una enorme popularidad con tan solo 21 años. Instagram: @tiagopzk El cantante intentó pasar desapercibido en una de las zonas más movidas de la Ciudad, pero los comensales presentes no tardaron en sacar sus teléfonos al notar que el artista no estaba solo.

Tiago PZK y Agustina Giangre, ¿la pareja del año? La encargada de encender la mecha fue Cande Mazzone, quien utilizó sus redes sociales para exponer las pruebas del encuentro. Según la panelista, la cita tuvo lugar este último viernes en Anafe, un reconocido spot gastronómico de Palermo conocido por su ambiente sofisticado.

tiago-pzk-y-su-novia-2 Tiago PZK y Agustina Giangre, captados en una cena romántica en el barrio de Palermo. Instagram @candemazzone "Me acaba de llegar esta foto de Tiago PZK cenando este viernes en la noche porteña con la modelo e influencer Agustina Giangre", disparó la periodista, confirmando que la compañía del músico era nada menos que la joven creadora de contenido.

tiago-pzk-y-su-novia-1 La foto que compartió Cande Mazzone donde se ve al cantante muy relajado junto a la modelo. Instagram @candemazzone Para los que dudaban de la identidad de la acompañante, Mazzone realizó un trabajo de archivo impecable. La periodista detalló que "Estuvieron en el restaurante Anafe de Palermo. Y hace unas semanas había trascendido la última foto que les subí donde se los había visto juntos en público".