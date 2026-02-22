¿Le llegó el amor? Mariano Martínez fue visto de la mano de una joven cordobesa en Carlos Paz

El verano en Villa Carlos Paz no solo trae funciones a sala llena, sino también romances que queman. Mientras protagoniza la obra Ni Media Palabra, Mariano Martínez parece haber encontrado algo más que aplausos en las sierras cordobesas.

El galán, que mantenía un perfil bajísimo desde su separación de Camila Cavallo en 2020, fue pescado in fraganti con quien sería su nueva conquista: una joven local que ya lo acompaña en sus salidas nocturnas por la ciudad.

La primicia estalló en la pantalla de América TV, donde Pablo Layus reveló detalles jugosos en Intrusos. Según el periodista, el actor ya no se esconde: “Ayer salió a cenar con una chica de Córdoba. Ya se muestra con ella cenando y ya había estado en un par de boliches”.

Se trata de Meli, una vecina de la capital provincial que habría logrado lo que nadie pudo en los últimos cuatro años: que Martínez oficialice, aunque sea con gestos, un nuevo vínculo sentimental.

La pareja fue vista en un restaurante de Carlos Paz.

El runrún comenzó en la noche cordobesa, específicamente en el boliche Zebra, uno de los puntos más calientes de la villa. Layus dio detalles de un encuentro que intentó pasar desapercibido bajo un look camuflado: “Una noche los vieron irse del boliche de la mano, mientras él estaba encapuchado".

cordoba mariano martinez Hace varias semanas que el actor disfruta de Córdoba. Instagram @marianom78

A pesar de los intentos del actor por mantener el misterio con su capucha, los testigos oculares no tardaron en identificar al de esta historia, confirmando que la química entre Mariano Martínez y la joven es innegable.

mariano-martinez-novia2 En Instrusos mostraron el rostro de la joven que enamoró a Martínez. Captura América Tv Intrusos

Por el momento, el intérprete prefiere no ponerle rótulos a la relación, aunque las imágenes que circulan de ambos en un restaurante lo dicen todo. Sentados uno al lado del otro y compartiendo momentos de relax tras las funciones de teatro, Mariano y Meli se perfilan como la pareja de la temporada.