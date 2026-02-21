¡Se gastaron todo! Gianinna Maradona y el Kun Agüero le dieron un costoso regalo a Benjamín por su cumpleaños

El hijo de la Gianinna Maradona y el Kun Agüero celebró sus 17 años con una temática bien futbolera y el reencuentro de sus padres.

La familia estuvo unida para soplar las velitas en un jardín soñado. / Instagram @kunaguero

El clan Maradona-Agüero volvió a ser noticia por un evento que paralizó las redes sociales. El pasado 19 de febrero, Benjamín Agüero sopló 17 velitas en una jornada que combinó la calidez de los afectos con el lujo más exclusivo.

cumpleaos-benjamin-aguero (1) El Kun Agüero acompañó a Benja en su día especial, demostrando la buena onda con su ex. Instagram @giamaradona - @kunaguero Bajo la organización minuciosa de su madre, Gianinna Maradona, y con la presencia estelar de su papá, el Kun Agüero, el adolescente disfrutó de una fiesta al aire libre donde la cordialidad entre sus progenitores fue el marco ideal para un festejo que quedará para el recuerdo.

La millonaria sorpresa que recibió el heredero del Kun La ambientación del evento no dejó dudas sobre el ADN del cumpleañero: el jardín se transformó en un santuario futbolero. Con inflables que replicaban una cancha de fútbol y una decoración íntegramente teñida con los colores de Boca Juniors, Benjamín recibió a sus amigos más íntimos en un clima de absoluta distensión.

El millonario regalo que recibió Benjamín Agüero por parte de sus padres. La planificación de Gianinna buscó fusionar la esencia adolescente con el legado deportivo que atraviesa a la familia, logrando una puesta en escena tan cálida como original bajo el cielo de febrero. Sin embargo, el instante que descolocó a todos y se convirtió en el tema de conversación obligado fue la entrega del regalo principal.

cumpleaos-benjamin-aguero (2) Gianinna Maradona fue la gran organizadora del evento al aire libre para su hijo. Instagram @giamaradona Para marcar esta "etapa bisagra" en su vida, el joven fue sorprendido con un Peugeot 208 totalmente nuevo. Se trata de un vehículo 0km cuyo valor en el mercado actual oscila los $30.890.000, un detalle que simboliza la independencia que comienza a transitar el nieto de Diego Maradona. El auto, estacionado en medio del festejo, fue el gran protagonista de la noche y el blanco de todos los flashes.