En el programa Puro Show dieron a conocer toda la información sobre este romance.

Gianinna Maradona parece que se olvidó de manera definitiva de Daniel Osvaldo y en Puro Show afirmaron que la hija de Diego apostó nuevamente al amor. Fue Caro Molinari, panelista del programa de El Trece, quien reveló el nuevo romance.

"La que está en pareja con un chico que estuvo hace mucho tiempo en algo informal, pero ahora están metidos, es Gianinna Maradona", expresó la panelista de Puro Show respecto al nuevo novio y sorprendió a sus compañeros. Posteriormente a esto, compartieron las imágenes donde se los puede ver a ambos muy juntos.

Afirman que Gianinna Maradona está en pareja: los detalles Afirman que Gianinna Maradona tiene nuevo novio y mostraron las contundentes pruebas La hija de Diego Maradona compartió un posteo con un carretel de imágenes y en una de ellas aparece abrazada junto a Guido Sergi: "Celebrarte rodeada de mi banda de amor, de los que sostienen y bancan la parada, los que acompañan, abrazan y cuidan. Celebrarte con risas, nostalgia y amor".