Gianinna Maradona estalló contra la prensa tras el accidente de Claudia Villafañe: "No es justo"

Claudia Villafañe sufrió un fuerte accidente mientras se encontraba conduciendo frente a la cancha de River Plate. La expareja de Diego Armando Maradona fue rápidamente asistida por el personal médico que llegó hasta el lugar. La empresaria sufrió heridas leves en la cabeza, pero pidió que no la trasladen a un nosocomio.

En medio de todo esto, Gianinna Maradona estalló contra los medios de comunicación por exagerar en cuanto al siniestro que sufrió su mamá y realizó un fuertísimo posteo en su cuenta de Instagram: "Es cierto que mi mamá chocó, lo que no es cierto es que su vida corre peligro. Gracias a Dios, está bien. Le dieron tres puntos donde se abrió la cabeza y la tomografía salió espectacular".

"Mi hijo y mis amigos/familia saben que no hay que creerle nada a los amarillistas de siempre, pero la preocupación con los titulares es inmanejable. Los detesto", expresó tras el accidente de Claudia. Pero esto no fue todo, ya que recordó el triste fallecimiento de su papá y cómo Benjamín se enteró de la muerte de su abuelo.

El fuerte posteo de Gianinna Maradona tras el accidente de Claudia Villafañe Captura de pantalla 2025-08-26 210249 Gianinna Maradona estalló contra la prensa. Foto: Instagram/ @giamaradona.

El recuerdo de Gianinna Maradona sobre la muerte de Diego "El 25 de noviembre del 2020 al mediodía yo recibí un llamado, el que no hubiese querido recibir nunca. La voz de esa hija de pu** y sus palabras todavía no me las puedo sacar de la cabeza. Salí corriendo de mi casa sin pensar en lo que podía llegar a pasar: "Tu papá se descompensó, pero vení tranquila".