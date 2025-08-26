Claudia Villafañe protagonizó un accidente en Núñez: cuál es su estado de salud

La ex de Diego Armando Maradona habría girado en U en avenida Udaondo. Por el impacto sufrió un traumatismo leve. Fue asistida en el lugar.

Claudia Villafañe, exesposa de Diego Maradona, protagonizó este martes un accidente vial en la avenida Udaondo, a la altura del Puente Labruna.

Según las primeras versiones, se investiga si la conductora realizó un giro en U que habría provocado la colisión con otro vehículo.

Claudia Villafañe sufrió una lesión leve en la cabeza, pero no requirió asistencia médica de urgencia y se retiró del lugar por sus propios medios, pese a que el SAME quiso trasladarla.