Detuvieron al hombre que atropelló a un ciclista en Banfield: había cambiado la patente del auto

En las últimas horas, agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires capturaron al sospechoso. A su vez, secuestraron el auto utilizado en el hecho.

Un violento accidente tuvo lugar en la localidad bonaerense de Banfield, donde un ciclista fue atropellado por un auto que iba a toda velocidad. Tras el siniestro, el conductor se dio a la fuga. La secuencia fue captada por una cámara de seguridad.

Video: el momento en el que el ciclista fue atropellado Un ciclista fue atropellado por un auto en Banfield En las últimas horas, por orden del Juzgado de Garantías Nª1 de Lomas de Zamora, los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Tucumán, en la localidad de José Mármol.

Allí, los efectivos capturaron al sospechoso, identificado como Diego Alejandro Berges (47), y secuestraron el Citroën C3 que fue utilizado en el hecho. Según trascendió, Berges había cambiado la patente del auto para evitar ser identificado. La causa se encuentra a cargo de la fiscal Silvina Estévez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. En las próximas horas, el aprehendido será indagado.

El brutal accidente El siniestro ocurrió el sábado por la tarde, cerca de las 13.30, en el cruce de la avenida La Plata e Ignacio Correa. Allí, un joven de 24 años que se trasladaba en bicicleta fue embestido por un Citroën C3 color negro. En las imágenes se observa el momento en el que el joven voló por los aires tras ser impactado por el auto que iba a toda velocidad. Tras el accidente, el conductor se dio a la fuga, sin asistir a la víctima que quedó tendida sobre la calle.