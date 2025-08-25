Brutal: un ciclista pelea por su vida tras ser embestido por un automovilista que se dio a la fuga

El conductor del vehículo es intensamente buscado por las autoridades. La secuencia, ocurrida en Banfield, fue captada por una cámara de seguridad de la zona.

El hecho ocurrió en el cruce de la avenida La Plata e Ignacio Correa.

Un violento accidente tuvo lugar en la localidad bonaerense de Banfield, donde un ciclista fue atropellado por un auto que iba a toda velocidad. Tras el siniestro, el conductor se dio a la fuga y en estos momentos se encuentra prófugo. La secuencia fue captada por una cámara de seguridad.

Video: el momento en el que el ciclista fue atropellado Un ciclista fue atropellado por un auto en Banfield El siniestro ocurrió el sábado por la tarde, cerca de las 13.30, en el cruce de la avenida La Plata e Ignacio Correa. Allí, un joven de 24 años que se trasladaba en bicicleta fue embestido por un Citroën C3 color negro.

En las imágenes se observa el momento en el que el joven voló por los aires tras ser impactado por el auto que iba a toda velocidad. Tras el accidente, el conductor se dio a la fuga, sin asistir a la víctima que quedó tendida sobre la calle.

Inmediatamente, un vecino llamó al 911 y personal del Comando Patrullas Lomas de Zamora se hizo presente en el lugar del hecho. Debido a las heridas que presentaba, el joven de 24 años fue trasladado al hospital Luisa C. de Gandulfo. En estos momentos, se encuentra internado en estado reservado.