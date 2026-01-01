Gianinna Maradona arrancó el 2026 con nueva pareja y lo blanqueó en redes: quién es el misterioso hombre

La mediática sorprendió en el mundo digital al iniciar un nuevo año con un gran romance. Para celebrarlo, decidió compartirlo con todos.

El 2026 apenas daba sus primeros pasos cuando Gianinna Maradona decidió que era el momento perfecto para terminar con las especulaciones y compartir su felicidad. En medio de los festejos de Año Nuevo, la diseñadora sorprendió a sus seguidores con una "bomba romántica" que se convirtió instantáneamente en la primera noticia del corazón de la temporada.

Si bien los rumores sobre esta relación circulaban en voz baja desde hacía un tiempo, faltaba la confirmación de los protagonistas. Y esta llegó de la manera más emotiva y simbólica posible, utilizando las redes sociales como escenario para gritar su amor a los cuatro vientos. ¿Quién es el misterioso hombre?

El posteo que blanqueó todo image Gianina y Guido. Créditos: Instagram Para hacer oficial el anuncio, Gianinna eligió una historia de Instagram cargada de intimidad. En la imagen se la puede ver abrazada a Guido Sergi, en un clima relajado y de mucha conexión. Pero lo que terminó de conmover a todos fue la elección musical y las palabras que acompañaron la postal.

De fondo sonaba “Lo más lindo”, la canción de Pity Fernández, cuya letra parece describir a la perfección el momento que atraviesa la hija de Diego. Sobre la foto, Gianinna escribió una dedicatoria que deja en claro la importancia de Sergi en su presente: “Cambiaste mi año y así mi vida… Hola, mi amor”.

La respuesta de él image Guido Sergi y sus hijas. Créditos: Instagram La declaración de amor no fue unidireccional. Minutos después, Guido Sergi republicó la historia en su propia cuenta, validando el gesto de su pareja. Siguiendo el juego poético de la canción elegida por Gianinna (cuya letra dice "Te bajo la luna"), él agregó una frase breve pero significativa sobre la foto: “La luna”.