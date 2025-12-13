Nicolás Cabre y Mariano Martínez vuelven a trabajar juntos en la comedia "Ni media palabra"

Nicolás Cabré y Mariano Martínez protagonizaron juntos la exitosa telenovela argentina "Son Amores" en 2002, donde interpretaban a los hermanos Marquesi, bajo una producción de Pol-ka para Canal 13, consolidando su popularidad en la televisión argentina.

La recordada dupla hizo diez años después Los Únicos y desde entonces no volvieron a compartir ninguna escena juntos. Hasta este verano. Junto con El Bicho Gómez, Cabré y Martínez integrarán la comedia "Ni media palabra" haciendo temporada en Villa Carlos Paz .

Esta semana, en una conferencia colmada de medios, se presentó oficialmente la obra que reúne este verano a este trío que promete ser una de las propuestas más divertidas de la temporada teatral en las sierras.

La presentación —realizada en Ítalo Bar, en el barrio Altos Villa Sol de la ciudad de Córdoba— congregó a medios provinciales anticipando el regreso de la dupla Cabré-Martínez, luego de casi 23 años sin compartir escenario juntos.

En el marco de esa presentación, los actores adelantaron que el espectáculo cuenta con mucho humor y ese espíritu cómico que compartieron en sus tiras televisivas más recordadas. Los protagonistas aseguraron que la química de ambos actores sigue intacta.

En tanto, destacaron la actuación del Bicho Gómez quien aportará su gran impronta humoristica y muy efectiva para el público que disfruta de las comedias en la temporada de Villa Carlos Paz.

Con el anuncio oficial, “Ni media palabra” se perfila como uno de los estrenos más fuertes del verano (el debut será el 25 de diciembre en el teatro Holiday 1) sosteniendo el magnetismo de una dupla que vuelve a trabajar junta después de años y sumando a un comediante de trayectoria como el Bicho Gómez.

El equipo adelantó que la obra combinará humor, enredos clásicos, improvisación y guiños televisivos, apuntando a convertirse en el título favorito de las familias y del público de todas las edades este verano en Carlos Paz.

La obra se presentará de jueves a domingos y cuenta con la dirección conjunta de Nicolás Cabré y su flamante esposa Rocío Pardo, y la producción general de Pardo Producciones. Las entradas se pueden adquirir en www.autoentrada.com